Miras için yeğenini dövdü

Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Zeynep Alpaltun'un (58) babası Hasan Alpaltun 2016 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. Alpaltun'dan miras kalan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarla nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı. Alpaltun'un 6 erkek çocuğu, kız kardeşlerinin mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri R.A. (52) ve M.A.'nın çağırmasıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalışıldığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı M.A., Alpaltun'un başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Alpaltun yere yığıldı. M.A. ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle M.A., olay yerinden kaçtı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olayı haber alıp durağa gelen ailesi, Alpaltun'u hastaneye götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Alpaltun, dayısından şikâyetçi oldu. Evde tedavisi süren Alpaltun'un, beyin kanaması riskine karşın uyutulmadığı belirtildi. Polis de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Dedesinin mirasını annesine vermek istemedikleri için dayılarıyla tartıştığını belirten Alpaltun, "Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, 'Doğu âdetinde kadına miras yok' dedi. Ben de bunu kabul etmeyeceğimizi söyledikten sonra annemi alarak noterden çıktım. Ardından dayım, çalıştığım işyerine gelerek beni tehdit etti. Bir aydır da evimin çevresinde gezip elinde sopayla bana gözdağı veriyordu. Son olarak da cumartesi günü işe giderken arkamdan sopayla vurup beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Böyle vicdan olmaz" dedi. Alpaltun, "Doktor bir ay çalışamayacağımı söyledi. Ben ne yapacağım? Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde gezdiği sürece gelip, yine aynısını yapacak" diye konuştu.