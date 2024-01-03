Miras kavgası nedeniyle 3 kişiyi katletti: Gözü dönmüş katil 2 yıldır aranıyor!

3 KEZ MÜEBBET İSTENDİ



Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Yılmaz hakkında M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan da ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Mehmet Yılmaz hakkında ayrıca 731 gündür kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor. (DHA)