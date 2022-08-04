Haberler Yaşam Haberleri Mısır Vizesi Nasıl Alınır? Mısır Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:27 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:27

Mısır Vizesi Nasıl Alınır? Mısır Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Antik bir geçmişe sahip olan Mısır, tarih boyunca önemli uygarlıkların beşiği olma özelliğine sahiptir. Piramitlerin, o dönemin şartlarında nasıl yapıldığı günümüzde hala tam anlamıyla çözülmüş değildir. Görkemli bu mimari eserler, merak uyandırıcı oldukları için her yıl binlerce turistin ziyaretinin nedenidir. Mısır vizesi nasıl alınır diye merak edenler olabilir. Bunun için öncelikle bazı evraklar alınmalı ve Mısır vize başvurusu yapılmalıdır. Mısır turist vizesi için gerekenlere dair detaylar yazımızda…

Mısır Vizesi Nasıl Alınır? Mısır Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Mısır vizesi nasıl alınır diyorsanız, bu ülke hakkında bazı bilgilere sahip olmanız gerekir. Mısır Hükümeti 1960'lı yıllarda, Nil Nehri'nin neden olduğu selleri engellemek için Asvan Barajı'nı inşa etmeye karar verdiğinde, çok sayıda tapınağın ortadan kalkması sorunu ortaya çıkmıştır. Söz konusu olan yer, Mısır'ın güneyinde yer alan Abu Simbel bölgesidir. Ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için seyahat planına kesinlikle dahil edilmesi gerekir. Çünkü eşsiz yapıları ile göz kamaştırır. İskenderiye, Mısır'ın en gelişmiş ve önemli şehirlerinden biridir. Birçok antik anıta sahip olan şehir, zengin tarihi dokusu ile piramitlerden sonra turistlerin gözde yeridir. Kızıldeniz'in kenarına kurulu olan birçok otantik köy, turistler için ziyaret edilmesi uygun mekanlardır. Mısır, dünyaca ünlü piramitleri, çölleri ve tarihi ile her yıl binlerce turisti kendine çeker. Mısır turist vizesi alarak ziyaret etmek mümkündür. İşte Mısır vize başvurusu ile ilgili merak edilenler…

Mısır Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Her ne tür vize olursa olsun öncelikle, Mısır Konsolosluğuna başvuru yapılması gerekir. Yetkili olan vize başvuru merkezlerinden de bu işlem yapılabilir. Gitme amacına bağlı olarak gerekli evraklar da değişir. Bazı durumlarda, Mısır Konsolosluğu'nun mülakata çağırması söz konusu olabilir. Resmi belgelerin tamamlanması ve mülakatın başarı ile sonuçlanması ile birlikte Mısır vizesi alınabilir. Vize için gereken ücret ise 30 ve 130 dolar arasında değişir.

Mısır Vizesi Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Mısır vizesi için turistlerin, öğrencilerin, çalışanların ve işverenlerin alması zorunlu olan evraklar sıralanmıştır.

Turistler

  • Pasaport
  • Pasaportunuzun Fotokopisi
  • Mısır Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe ( İngilizce)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
  • Banka hesap özeti
  • Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu

Öğrenciler

  • Pasaport
  • 2 adet biyometrik fotoğraf.
  • Kimlik fotokopisi
  • Öğrenci belgesi
  • Vize Talep Dilekçesi
  • Konaklama Belgesi
  • Davetiye (Mısır'daki eğitim kurumundan)
  • Banka Hesap Özeti
  • Ödeme belgesi

İşverenler

  • Pasaport
  • Pasaportunuzun Fotokopisi
  • Mısır Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe ( İngilizce)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
  • Banka hesap özeti
  • Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu

Çalışanlar

  • Pasaport
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Pasaportunuzun Fotokopisi
  • Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
  • Banka hesap özeti
  • Antetli Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe ( İngilizce)

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Mısır Vizesi Nasıl Alınır? Mısır Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
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