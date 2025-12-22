MİT’ten DEAŞ’a ağır darbe! Sözde yönetici Mehmet Gören Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt dışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Afganistan-Pakistan sınır hattında DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir kişinin varlığı tespit edildi.

DEAŞ KAMPLARINDA YÖNETİCİLİĞE YÜKSELDİ

MİT'in elde ettiği bilgilere göre Mehmet Gören'in, DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev aldığı ve zaman içerisinde örgüt içinde sözde yöneticilik konumuna kadar yükseldiği belirlendi. Gören'in, geçmiş dönemde yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İNTİHAR EYLEMLERİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre Gören'in, Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil hedeflere yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici konumunda bulunan şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu kesinlik kazandı.

HAVA SALDIRILARINDAN SAĞ KURTULDU

Gören'in, Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarından da sağ kurtulduğu öğrenildi. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlenen Gören'in, bu bölgede örgüt kamplarında faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Yürütülen hassas istihbarat çalışmaları sonucunda Mehmet Gören'in güncel konumu belirlendi. MİT tarafından Afganistan-Pakistan alanında düzenlenen operasyonla yakalanan Gören, Türkiye'ye getirildi.