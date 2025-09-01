MİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: Bin 250 internet sitesi kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finansal güvenliği tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Yapılan teknik incelemelerde, örgütün kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

ŞEBEKENİN YAPISI VE YÖNTEMLERİ

İncelemeler, örgütün özel olarak geliştirdiği yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklediğini ve bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ile fatura düzenleyerek güven duygusu oluşturduğunu ortaya koydu. Ayrıca, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgisi ve çevrimiçi hareketlerinin kaydedildiği belirlendi.

BİN 250 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM KAPATILDI

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) soruşturmaya dahil edildi. USOM, örgütün kullandığı altyapıyı tespit ederken, MASAK incelemeleriyle yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı Ö.Ş., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT SİBER DOLANDIRICILIK FALİYETİNDE DE ÖN PLANDA

Yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı da görüldü. Bu durum MİT'in yasa dışı siber faaliyetlere karşı doğrudan ve etkin bir şekilde sahada yer aldığını bir kez daha gösterdi.