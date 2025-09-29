Sözde komedyen Egemen Şimşek’e tepkiler çığ gibi: Mizah maskesiyle Hz. Musa ve Hz. İsa’ya küfretti!

Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş isimli programda Resulullah Efendimize (s.a.s.) dil uzatılmış, sosyal medyada yapılan çağrılar sonrası program sunucusu ve konuğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu olayın üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen başka bir sözde 'mizah' programında bir kez daha dini değerlere saldırıldı.