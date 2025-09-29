Haberler Yaşam Haberleri Sözde komedyen Egemen Şimşek'e tepkiler çığ gibi: Mizah maskesiyle Hz. Musa ve Hz. İsa'ya küfretti!
Egemen Şimşek isimli sözde komedyen, yaptığı bir programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlere küfür etti. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşlar şahın gözaltına alınması için çağrı yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş isimli programda Resulullah Efendimize (s.a.s.) dil uzatılmış, sosyal medyada yapılan çağrılar sonrası program sunucusu ve konuğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu olayın üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen başka bir sözde 'mizah' programında bir kez daha dini değerlere saldırıldı.

HZ. MUSA VE İSA'YA KÜFRETTİ

Egemen Şimşek isimli sözde komedyen, yaptığı gösteride Kızıldeniz'in yarılması olayı üzerinden Hz. Musa'ya, Yahudilerin baskıları üzerinden de Hz. İsa ile alay etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videonun yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet birimlerini etiketleyerek şahsın tutuklanması çağrısında bulundu.

"DİNİ DEĞERLER KORUMAYA ALINSIN"

Ayrıca mizah vb. maskelerle dini değerlere yönelik saldırıların son zamanda arttığı da görüldü. Vatandaşlar, hassasiyeti oldukça yüksek olan bu mesele hakkında yasal bir düzenleme bekliyor.

