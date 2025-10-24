MKE’den güç gösterisi! Türk ordusuna yeni nesil mühimmat teslimatı

Türk savunma sanayisinin gururu Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli üretim kabiliyeti ve ihracat başarısıyla dikkat çekiyor. Son bir haftada gerçekleştirilen teslimatlar, MKE'nin hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de savunma ekosistemine sağladığı katkının boyutunu bir kez daha gösterdi.

Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 5.56 mm fişek ve 25 mm zırh delici mühimmat, Milli Savunma Bakanlığı'na 2.75 roket ile Tamgeç ve Aksar mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na MPT-55 piyade tüfeği ve MP5-A3 makineli tabanca, Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne çeşitli malzeme ve ekipman, MSB-Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne yedek parça ve donanım teslim edildi.

Gerçekleştirilen teslimatlar, MKE'nin üretim gücüyle Türk ordusunun sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik kararlılığını ortaya koydu. MKE'nin üst yönetimi, "Dünden Bugüne, Bugünden Geleceğe: MKE Bir Arada" etkinliğinde Ankara'da buluştu. MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, kurumun dönüşüm süreci ve geleceğe dair stratejik hedeflerini anlattı.

Keleş, "MKE yalnızca bir üretici değil, Türk savunma sanayisinin kalbidir. Hedefimiz, daha güçlü, daha bağımsız bir Türkiye için yerli üretim gücümüzü sürekli geliştirmektir" ifadelerini kullandı.