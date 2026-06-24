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Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:07

Moldova uyruklu genç skuter kazasında öldü

Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea (23), Fatih'te kullandığı skuter ile kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Fornea, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü C.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Semih KARA Semih KARA
Moldova uyruklu genç skuter kazasında öldü
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Kaza, 14 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrolsüz bir şekilde Kennedy Caddesi'ne giren Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea'nın kullandığı skutere, C.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpma sonucu savrularak yaralanan Fornea, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ali Fornea yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Moldova uyruklu gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Sürücü C.Y. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan işlem başlatıldı.

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Moldova uyruklu genç skuter kazasında öldü
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