Moldova uyruklu genç skuter kazasında öldü

Kaza, 14 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrolsüz bir şekilde Kennedy Caddesi'ne giren Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea'nın kullandığı skutere, C.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpma sonucu savrularak yaralanan Fornea, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ali Fornea yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Moldova uyruklu gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Sürücü C.Y. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan işlem başlatıldı.