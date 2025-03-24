Molla Çelebi Camii’nin minaresinde çıkan yangın korkuttu

Tarihi camiide 03.00 sıralarında korkutan bir yangın meydana geldi. Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla minareye ulaştığı çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü.