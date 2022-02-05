Molnupiravir yaygın hastalıkları engelleyecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Alper Şener, Kovid-19'a karşı kullanımına başlanılacak olan Molnupiravir ilacını değerlendirdi. Şener, "İlaç, virüsü baskılamasıyla vücutta yaygın hastalık tablosunun oluşmasını engelleyecek. Özellikle 65 yaş üstü ve yan hastalığı olan kişilerin hastane ve yoğun bakıma yatışını azaltacağını düşünüyorum" dedi. Şener, Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığını, bir süre daha tırmanış trendinin devam edeceğini, şubat sonunda düşüş beklediklerini bildirdi.