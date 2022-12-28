Mona Roza Hikayesi Nedir? Mona Roza Şiirinin Hikayesi Gerçek Mi, Kimin İçin Yazılmış?

Mona Roza gerçekte kim olduğu, bu güzel şiiri okuyan hemen herkesin araştırdığı konular arasında yer alır. Oldukça zengin bir edebiyat kaynağına sahip olduğumuz için, binlerce bir hikayesi olan eserlerle karşılaşmamız çok olağan bir durum. Mona Roza şiiri hikayesi de tam bu noktada ele alınması gereken edebiyat konularından biridir, çünkü edebiyat severler sıklıkla Mona Roza kimdir, hikayesi gerçek mi gibi sorular sormaktadır. Peki, Mona roza hikayesi kim için yazılmış? Detaylı yanıtlar ve Mona Roza hikayesi hakkında merak edilenler yazımızın devamında yer almaktadır.

Mona Roza Şiirinin Hikayesi

Okuyanları kendine hayran bırakan Mona Roza şiiri üstat şair Sezai Karakoç tarafından yazılmıştır. Bu güzel şiiri Sezai Karakoç'un aşkı neticesinde kaleme aldığı en sık bilinen rivayetler arasındadır. Şiirin hikayesi ise hem içleri ısıtan hem de buruk biten bir aşk hikayesi olduğu için en az şiirin kendi kadar okuyucularını etkilemektedir. Hikayeye göre; Sezai Karakoç henüz bir üniversite talebesiyken okul arkadaşı Muazzez'e sevdalanır, için için aşkını büyüten genç Sezai okulların tatil olmasına yakın Muazzez'e aşkını ilan eder encak ne yazıktır ki red cevabı alır. Reddedilmenin üzüntüsünün yanı sıra sevgisinde hiç eksilme olmadığı için genç Sezai okullar tatil olunca Muazzez'in aile yazlığının hemen karşısındaki evde bahçıvan olarak işe başlar, böylelikle sevdiği kızı her gün görme şansı elde eder. Her gün sevdalı olduğu kızı seyreden Sezai Karakoç aşkını kağıda dökerek Mona Roza şiirini yazar, aslında bu şiir akrostiş bir şiirdir.

Günler birbirini kovalar, okullar tekrar açılır ve mezuniyet töreni gelip çatar. Sezai Karakoç mezuniyet töreninde sahneye çıkar ve Mona Roza şiirini okur, o sırada tam karşısında Muazzez de vardır. Tüm okul şiire ve Sezai Karakoç'a hayran kalır, alkış tufanları birbirini kovalar. Muazzez Hanım bu olaydan epeyce etkilenir, Sezai Karakoç'un yanına giderek kendisini hala sevip sevmediğini teklifi hala geçerliyse onunla arkadaşlık yapmak istediğini dile getirir, ancak Sezai Karakoç'tan Muazzez hanımı şoka ve hüsrana uğratacak red yanıtı gelir ve ekler 'senin aşkın artık benimkine yetişemez'... Bu güzel şiirin bilinen hikayesi böyle, hikayede hem dönemin aşklarının masumluğu içleri ısıtırken sonunda kavuşamayan bir aşık olması içleri de burkmuyor değil. Böyle güzel bir geçmişi olan Mona Roza Şiiri'ni okumak isterseniz lütfen bu linki tıklayınız. https://www.sabah.com.tr/fotohaber/yasam/mona-roza-siiri-sezai-karakoc-mona-roza-siiri-sozleri-ve-hikayesi