Mor ışıktan geçen sahte pasaport sattılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar İlçesi'nde sahte belge imalatı yapılan iki adrese baskın düzenledi. M.D. (31), S.H. (44), M.A. (31), H.B. (31), F.B. (29) ve M.Ş.A. (22) isimli altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 730 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, farklı ülkelere ait 117 kimlik, sürücü belgesi ve oturum kartı, 372 sahte pasaport, 27 sahte vize yaprağı, farklı ülkelere ait iki bin 300 sahte pasaport kapağı ve yaprağı ele geçirildi.

ÖNCE TEST, SONRA SATIŞ YAPTILAR

Adreslerde ayrıca sahte pasaport ve sahte belge imalatında kullanılan 78 metal baskı kalıbı, dört dizüstü bilgisayar, beş yazıcı, iki laminasyon makinesi, üç milimetrik kesim cihazı, iki mor ışık cihazı, optik okuyucu, NFC cihazı, dört kesim tablası, mavi renkli sıcak baskı makinesi ve lazer gravür makinesi de bulundu. Gerçeğine birebir imal ettikleri sahte pasaportları, resmi kurumlarda kullanılan mor ışık cihazında test eden ve imal ettikten sonra satan şüpheliler yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.