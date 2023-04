Morgan Freeman Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Morgan Freeman’ın En İyi Filmleri

Morgan Freeman, dünya sinemasında bir ün kazanmış Hollywood'un önemli yıldızlarından biridir. Hayran kitlesinin oldukça fazla olduğu Morgan Freeman filmleri, birçok dile çevrilmiş ve alt yazılı versiyonları vardır. Peki, Morgan Freeman'ın en iyi filmleri neler? En Çok İzlenen Morgan Freeman filmleri saymakla bitmese de özellikle ödüllü filmlerin izlenme oranları daha yüksektir. Hiç şüphesiz son ödülünü aldığı "milyon dolarlık bebek" filmi en çok izlenen filmleri arasındadır.

Morgan Freeman Filmleri

Film, dizi veya tiyatro seviyorsanız Morgan Freeman'ın yapıtlarından en az birini izlemişsinizdir. Morgan Freeman, 1 Haziran 1937 yılında doğmuştur. Morgan Freeman, oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır. Birçok filmde anlatıcı rolü oynayan Freeman düzgün ve derin sesini kullanmayı çok iyi biliyor. Amerikalı oyuncu Morgan Freeman'ı dünyaya tanıtan ilk filmi "Who Says I Can't Ride a Rainbow?" olsa da sanatçı daha öncelerde de pembe dizileri sayesinde kendisini Amerika'ya tanıtmıştır. Sanatçının 100'ü aşkın filmi ve dizisi vardır.

IMDb Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Morgan Freeman'ın En İyi Filmleri

Morgan Freeman'ın IMDB puanlarına göre birkaç filminin sıralamasını şu şekilde yapabiliriz:

The Shawshank Redemption – Esaretin Bedeli (1994):

Stephen King'in meşhur novellası Rita Hayworth and Shawshank Redemption'dan uyarlanan Esaretin Bedeli filmi uzun yıllardır IMDB sıralamasında birinciliğini koruyor. Film, karısını ve karısının sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse çarptırılan bankacı Andy Dufrense ve hapis arkadaşı Red'in hikâyesini anlatıyor. Film Özgürlük kavramının demir parmaklıklar ile engellenemeyeceğini konu alıyor. IMDb: 9.3

Se7en – Yedi (1995)

7 ölümcül günah konseptinde cinayet işleyen bir seri katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikâyesini anlatıyor. Bu katilin peşindeki iki polis dedektifinin çabalarını konu alır. Dedektifler daha önce hiç böyle bir vaka ile karşılaşmamıştır. Bu nedenle onları zorlu bir mücadele bekler. IMDb: 8.6

Unforgiven – Affedilmeyen (1992)

Eskiden acımasız, çılgın bir katil olan Bill Munny, eşinin vefatından sonra artık tüm zamanını küçük barakasında çocuklarına bakarak geçirmektedir. Bill Munny isimli eski kovboyun kabul etmek zorunda kaldığı son bir işi konu alıyor. IMDb: 8.2

Million Dollar Baby – Milyonluk Bebek (2004)

Frankie Dunn, ringlerde yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Tüm Öğrencilerine söylediği en önemli sözü "her şeyden önce kendini koru" sözüdür. Bir gün Maggie Fitzgerald spor salonuna gelir. Yaşı spora başlamak için çok büyüktür ve Frankie kızları asla çalıştırmamıştır. Sonunda genç kızın azmine yenik düşen Frankie istemeden de olsa onu çalıştırmayı kabul eder. IMDb: 8.1

Glory – Zafer (1989)

Amerikan İç Savaşı sırasında beyaz bir komutanın tamamı Afro-Amerikan askerlerden oluşan bir birliğin başına gelmesini anlatıyor. Komutan Shaw, kendisine çok farklı askerlerden oluşan birliği ile bağ kurmaya çalışırken, bir yandan da savaşın yıkıcı etkisiyle başa çıkmaya çalışıyor. IMDb: 7.8

Lucky Number Slevin – Şanslı Slevin (2006)

Los Angeles'ta yaşayan, sevgilisi tarafından aldatılan, evinden atılan ve kimliğini de çaldıran Slevin, çareyi New York'a geri dönmekte bulur. Eski arkadaşı Nick Fisher'ın dairesini ödünç alan Slevin bu sefer de kendini New York'u yönetmek için savaş hâlinde olan iki mafya babasının ortasında bulur. IMDb: 7.7

Gone Baby Gone – Kızımı Kurtarın (2007)

Kızımı kurtarın filminde, bir kaçırma hikâyesi işleniyor. Dört yaşındaki Amanda kaçırılmış, Çocuklara Karşı Suçlar departmanının başındaki Jack Doyle ise davada pek bir ilerleme kaydedememiştir. Sonuç olarak Amanda'nın ailesi tarafından tutulan iki dedektif de arama çalışmalarına dâhil oluyor. Bu noktadan sonra ise işler epey karışıyor. IMDb: 7.6

Driving Miss Daisy – Bayan Daisy ve Şoförü (1989)

Driving Miss Daisy filmi, Morgan Freeman'a En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandırmıştır. Filmde zengin ve yaşlı bir kadın olan Daisy'nin Afro-Amerikan şoförü Hoke ile olan çalkantılı ilişkilerini anlatıyor. Morgan Freeman filmleri denilince ilk aklımıza gelen yapımlardan biridir. IMDb: 7.4