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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Motokurye kazada hayatını kaybetti, ortalık karıştı

DHA
Motokurye kazada hayatını kaybetti, ortalık karıştı
İstanbul Pendik'te motokurye Alican Altun (22) iş çıkışı motosikletiyle evine döndüğü sırada caddede kaza yaptı. İddiaya göre Altun aşırı hızlı ilerliyordu. Polis tutanağına göre tek taraflı kazada motosiklet metrelerce sürüklendi ve yol kenarındaki duvara çarptı. Ağır yaralanan Altun hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı motosikletle aynı yolda ilerleyen bir otomobilin çarpıp kaçtığını söyledi. Polis kaza yerinin yakınında bir sokakta tek farı kırık bir araç buldu. Polis aracı incelerken Altun'un yakınları ve arkadaşları aracın sahibine saldırmak istedi. Polis onları dağıtmak için havaya ateş açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Motokurye kazada hayatını kaybetti, ortalık karıştı
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