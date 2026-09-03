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Giriş Tarihi: 3.09.2026 17:51 Son Güncelleme: 3.09.2026 17:56

Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı

Bursa'da otomobil ile çarpışan motokuryenin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı
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Kaza, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motokuryenin önüne ara sokağa dönmek isteyen otomobil aniden çıktı. Fren yapmasına rağmen duramayan motosiklet, otomobile çarparak devrildi.

Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı

Kazada yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

#BURSA

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Motokurye otomobil ile böyle çarpıştı
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