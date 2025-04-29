Motor Yağ Numaraları Ne Anlama Gelir? Motor Yağı Numaraları Arasındaki Fark Nedir?

Araçlarda yanlış motor yağını kullanmak çeşitli motor arızalarına ve istenmeyen durumlara neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için motor yağını tazelemeden evvel araç için uygun yağ çeşidini öğrenmek gerekmektedir. Motor yağı numaraları ne anlama gelir, arasındaki fark nedir soruları bahsi geçen konuda sıkça gündeme gelmektedir.

Motor Yağ Numaraları Ne Anlama Gelir?

Araç motorunun aşınmaması, yıpranmaması ve uzun ömürlü olması için kullanılan rutin araç bakım ürünlerin biri de 'motor yağı' dır. Motor yağlarının üzerine çeşitli harf ve rakamlardan oluşan kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar yağın akışkanlık (viskotize) seviyesi ve yağın uygun olduğu sıcaklık koşullarını ifade etmektedir.

Motor Yağı Numaraları Arasındaki Fark Nedir?

Motor yağı numaraları yağın viskotize performansı (akışkanlık seviyesi) ve uygun olduğu sıcaklığı ifade etmektedir. Piyasada sekiz çeşit motor yağı vardır. Motor yağı numarasında bulunan ''w' harfi winter yani soğuk hava şartlarını, W'den önceki rakam soğuk havadaki sonraki rakam sıcak havadaki performansını ifade eder.

Motor yağı numaralarının tamamı '' 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40,10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 '' kodlarından oluşmaktadır. Motor yağları arasındaki farkları örnekle anlatacak olursak;

0W-20 kodlu motor yağı numarası o yağın kış mevsim şartlarında 0 viskotize yani oldukça akışkan, daha sıcak hava şartlarında ise 20 viskotize yani az akışkan özellikleri taşıdığını ifade etmektedir. Bu motor yağı kış mevsiminde sıcaklığın sıfıra düştüğü dönemlerde kullanılması gereken türdendir.

15W-40 yahut 20W-50 kodlu motor yağları ise çok daha sıcak hava şartlarında çalışan motorlar için uygundur.