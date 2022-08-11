Haberler Yaşam Haberleri Motorin ve benzin fiyatları güncel liste | 11 Ağustos 2022 il il LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 07:32

Motorin ve benzin fiyatları güncel liste | 11 Ağustos 2022 il il LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, zam mı geldi?

Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalı seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu nedenle güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak dün 1 TL indirim uygulanan motorine zam geldiği belirtildi. Araç sahiplerini üzen zam haberinin ardından benzin ve motorin fiyatları araştırma konusu oldu. Peki, bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? İşte 11 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları son durum…

Motorin ve benzin fiyatları güncel liste | 11 Ağustos 2022 il il LPG, motorin mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, zam mı geldi?

Benzin, LPG ve motorin fiyatlarındaki güncel durum, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün geçtiğimiz hafta 100 doların altına düşmesiyle birlikte benzin ve motorinde peş peşe indirim haberleri gelmişti. İndirimlerin ardından araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Son olarak 1 TL indirim uygulanan motorine zam geldiği bildirildi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri sabah saatlerinden itibaren ''Bugün benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Dün gece 1 TL indirim uygulanan motorin fiyatında, 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 23,23 TL'ye geldi. Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,05 TL

Ankara'da 20,17 TL

İzmir'de 20,17 TL

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,21 TL

Ankara'da 23,32 TL

İzmir'de 23,34 TL

LPG fiyatları;

İstanbul'da 11,35 TL

Ankara'da 11,37 TL

İzmir'de 11,04 TL

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Motorin ve benzin fiyatları güncel liste | 11 Ağustos 2022 il il LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, zam mı geldi?
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