Benzin, LPG ve motorin fiyatlarındaki güncel durum, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün geçtiğimiz hafta 100 doların altına düşmesiyle birlikte benzin ve motorinde peş peşe indirim haberleri gelmişti. İndirimlerin ardından araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Son olarak 1 TL indirim uygulanan motorine zam geldiği bildirildi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri sabah saatlerinden itibaren ''Bugün benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...