Motosiklet denetimlerinde rekor artış! 8 ayda 9,8 milyon motosiklet kontrol edildi

2025 yılının 1 Ocak–31 Ağustos döneminde motosikletlere yönelik 9 milyon 426 bin 276 denetim gerçekleştirilmişti. 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 9 milyon 891 bin 408'e yükseldi. 2021–2025 yıllarının ilk sekiz aylık dönemlerinde motosiklet denetimlerinin ortalaması ise 4 milyon 749 bin 400 olarak gerçekleşmişti. Motosikletler başta olmak üzere trafik güvenliğini tehdit eden unsurların önlenmesi amacıyla sahadaki denetim kapasitesi artırıldı.

İLK SEKİZ AYDA 120 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ DENETLENDİ

Motosikletler dâhil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı, 2025 yılının ilk sekiz ayında 110 milyon 7 bin 655 olarak gerçekleşmişti. 2026 yılının aynı döneminde ise 120 milyon 960 bin 527 araç denetlendi. 2021–2025 yıllarının ilk sekiz aylık dönemlerinde denetlenen araç sayısı ortalama 77 milyon 859 bin 940 olurken, 2026'nın aynı döneminde gerçekleştirilen denetimler bu ortalamaya göre yüzde 55 arttı. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar, can kayıplarına ilişkin verilere de yansıdı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı, 2025 yılının ilk sekiz ayında 3 bin 167 iken 2026'nın aynı döneminde 2 bin 839'a düştü. Böylece trafik kazalarında 328 can kaybının önüne geçildi.

YENİ TRAFİK KANUNUNUN CAYDIRICILIĞI SAHAYA YANSIDI

27 Şubat 2026 tarihinde trafik kanununda yapılan düzenlemelerin ardından denetimler artırılırken, cezai işlem uygulanan araçların sayısında düşüş yaşandı. 27 Şubat–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 86 milyon 505 bin 75 araç denetlenmiş ve 18 milyon 600 bin 802 araca cezai işlem uygulanmıştı. 27 Şubat 2026 tarihinde yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından, 2026 yılının aynı döneminde denetlenen araç sayısı 95 milyon 255 bin 745'e yükselirken, işlem uygulanan araç sayısı 14 milyon 477 bin 788'e geriledi. Aynı dönemde ölümlü trafik kazalarının sayısında da düşüş kaydedildi. 27 Şubat–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında bin 158 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı 969'a düştü.

BAKAN ÇİFTÇİ HAYATA GEÇİRMİŞTİ, MOTOSİKLET EYLEM PLANI KAZALARI AZALTTI

Bakan Çiftçi'nin geçtiğimiz aylarda motosikletlere yönelik hayata geçirdiği motosiklet eylem planı da kazaların önlenmesinde etkili oldu. Sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla trafik ışıklarında araçların önünde yer alacak özel bekleme alanları oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenle ilerlemesini sağlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasının fizibilitesi yapılarak, belirlenen pilot bir ilde test edilecek. Gece sürüşlerinde fark edilebilirliği sağlamak için sürücüler, yolcular ve taşıma kutularında reflektif malzeme kullanımı teşvik edilirken, ABS gibi ileri güvenlik sistemlerinin yaygınlaşması için bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Güvenlik standartlarını korumak adına araçlarda mevzuata aykırı motor gücü artırımı ve teknik modifikasyonlara yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Trafik kurallarına uyumu sağlamak için resmi ve sivil ekipler elektronik denetim sistemlerini de kullanarak tehlikeli sürüş ve ekipman eksikliği gibi ihlallere karşı müşterek denetimler gerçekleştirecek. Ayrıca okullarda öğrencilere bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, sürücülere özel güvenli sürüş eğitimleri verilecek ve kamu spotlarıyla güvenli sürüş kültürü yaygınlaştırılacak.

TEMEL HEDEF KURAL İHLALLERİNİ VE KAZALARI MEYDANA GELMEDEN ÖNCE ÖNLEMEK

Motosiklet denetimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, denetimlerdeki artışın daha fazla ceza kesilmesi amacı taşımadığını belirtti. Bakan Çiftçi, temel hedeflerinin kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önce önlemek olduğunu vurguladı. Motosiklet kullanıcılarının trafikte yaşadığı sorunları da göz önünde bulundurduklarını ifade eden Çiftçi, denetimlerin yanı sıra eğitim, altyapı, görünürlük ve güvenli sürüşe yönelik uygulamaların eş zamanlı yürütüleceğini kaydetti. Motosiklet Eylem Planı'nın da bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Bakan Çiftçi, trafikte kalıcı güvenliğin yalnızca denetimlerle sağlanamayacağına dikkat çekerek, sürücüler arasında karşılıklı saygının ve kurallara gönüllü uyumun güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Çiftçi, "Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır." dedi.