Motosiklet husumetİ cinayetle sonuçlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aralarında motosiklet satışı nedeniyle husumet oluşan iki grup, önceki gece sokakta karşılaşınca tartışıp küfürleştikten sonra ayrıldı. Bir süre sonra otomobiliyle diğer grubun bulunduğu sokağa giden M.Ş.K. (34), aracından inip yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Çevredekiler saldırganı etkisiz hale getirirken yaralanan Rıdvan Sabuncu (29) ile Mehmet Ö., (39) Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne ve bacaklarına 3 kurşun isabet eden Rıdvan Sabuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elinden yaralanan Mehmet Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.