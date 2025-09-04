Motosiklet kazalarına 8 ayda 55 kurban

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok motosiklet Antalya'da kullanılıyor. Kente trafiğe kayıtlı 1 milyon 613 bin taşıtın 723 bin 804'ünü otomobil, 510 bin 522 motosiklet. Ülkemizdeki her iki kazadan biri motosiklet sebebiyle oluyor. Antalya'da 2025 yılının ilk 8 ayında motosiklet kazalarında 55 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi ise yaralandı. Kazalarda hayatını kaybeden sürücülerin yaş ortalaması ise 17 ile 27 yaş aralığı. Motosiklet kazalarının önüne geçmek için polis ve jandarma 7 gün 24 saat çalışma yürütüyor.

'İLK HATA SON OLUYOR'

İleri sürüş uzmanı Gürkan Bilgim, motosiklette trafikte yapılan ilk hatanın son hata olarak sürücülerin canına mal olduğunu belirterek kask kullanımı ve motosiklet giyimine dikkat çekti. Bir motosiklet sürücüsünün trafikte kuralları harfiyen uygulamasının yeterli olmadığını da belirten Bilgim, "Motosiklet kullanırken sizin her şeyi kurallara uygun yapmanız yetmez. Diğer araç sürücülerin motosiklet sürücülerine de saygılı olması gerekir" dedi. Güvenli Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan "Motosiklet kazaları, özellikle genç nüfus arasında ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına yol açmaktadır" dedi. Ceylan kazalara neden olan hataları şu şekilde sıraladı: "Aşırı hız, motosiklet kazalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Hız arttıkça, sürücünün aracı kontrol etme yeteneği azalır ve durma mesafesi uzar. Dikkatsizlik. Cep telefonu kullanımı, mesajlaşma veya çevresel faktörlere odaklanma.



OTOMOBİLE ÇARPTI

ANTALYA'NIN Manavgat İlçesinde dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bahadır Coşkun (42) önünde seyir halinde olan hakim V.K.i'nin kullandığı otomobile çarparak öldü. Hakim V.K.İ. gözaltına alındı.