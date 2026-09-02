Motosiklet sayısı 5 yılda iki katına çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
, İçişleri Bakanlığı
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" toplantısında açıklamalarda bulundu. Çiftçi, 2020-2025 yılları arasında toplam motorlu taşıt sayısının yüzde 39.2 arttığını, motosiklet sayısındaki artışın ise yüzde 102.4'e ulaştığını belirtti. 2026-2027 döneminde uygulanacak yeni eylem planının 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluştuğunu belirten Çiftçi, çalışmaların 26 paydaş kurum ve kuruluşla yürütüleceğini açıkladı. Denetimlerin amacının ceza yazmak değil, kazaları önlemek ve can güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini hatırlattı. Bakan, "Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör