Motosiklet sürücüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza sonucu hayatını kaybetti

Altunizade istikametinde sabah saat 09:00 sıralarında meydana gelen kazada Kadıköy'de bakkal dükkanı işleten Emin Arslan (53) iş yerini açmak için motosikletiyle yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen Emin Arslan bilinmeyen nedenle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Köprüden geçenlerin şahit olduğu kazayı polis ve sağlık kuruluşlarına haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalade Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, kazayı haber alıp olay yerine gelen Emin Arslan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Anadolu yakasına geçişte trafik yoğunluğu oluşurken, motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Emin Arslan'ın cenazesi, cenaze aracına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.