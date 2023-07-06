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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Motosiklet tutkusu sonu oldu

Nevşehir’de kasksız ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Nur Ökçesiz, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Yanında bulunan kız arkadaşı ise yaralandı. Ökçesiz’in tam bir motor tutkunu olduğu, sosyal medya hesabından motosiklet kullanırken videolar paylaştığı ortaya çıktı

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Motosiklet tutkusu sonu oldu
Nevşehir'de kasksız ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Nur Ökçesiz, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti, yanında bulunan 15 yaşındaki kız arkadaşı ise yaralandı. Kaza önceki gün Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında meydana geldi. Çalıştığı işyerine ait motosikleti alıp kız arkadaşıyla gezmeye çıkan 16 yaşındaki Nur Ökçesiz yönetimindeki motosiklet, Selçuk A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kasksız ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun arkadaşı Gizem A. (15) metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Durumu ağır olan Nur Ökçesiz, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı olan Gizem A.'nın tedavisi sürüyor. Nur Ökçesiz'in motosiklet tutkunu olduğu, kısa süre önce sosyal medya hesabında motosiklet kullanırken video paylaşıp, "Hatıralarım arkamda, öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda, kalbin hep aynı çukurda" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Genç kız Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalan kızının cenaze namazına katılan baba Erhan Ökçesiz, kızının cenaze namazından sonra tabutu başında isyan etti. Cenaze namazına katılan yakınlarına "Ben kızımı size sağ emanet ettim. Siz bana cenazesini verdiniz. Size hakkımı helal etmiyorum" dedi. Nur Ökçesiz'in arkadaşı Mustafa Tuncer ise yaptığı açıklamada, "Kendisi motoru çok severdi. Motor tutkunuydu. Ablası da yarışçıydı" ifadelerini kullandı.

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Motosiklet tutkusu sonu oldu
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