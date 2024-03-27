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Giriş Tarihi: 27.3.2024 12:38 Son Güncelleme: 27.3.2024 13:32

Motosikletiyle kaza yapmıştı... Hayatını kaybeden Ali’nin organları bağışlandı

Samsun'da 21 Mart'ta motosikletiyle kaza yapan Ali Kara'nın, beyin ölümü önceki akşam tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti. Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin aile ile görüşüp organların bağışlanması konusunda onay aldı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Motosikletiyle kaza yapmıştı... Hayatını kaybeden Ali’nin organları bağışlandı

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörleri Dr. Çağatay Erman Öztürk ve Dr. Recep Erik tarafından Ali Kara'dan alınan karaciğeri Erzurum'a, böbrek ve korneaları ise Samsun'daki hastalar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Dr. Çağatay Erman Öztürk, "Ailenin onayıyla karaciğer, böbrekleri ve kornealarını aldık. Diğer organları nakil için kullanıma uygun bulunmadı. Hastanın ailesi örnek olacak bir duyarlılık gösterdi ve organlarını bağışladı. Karaciğer Erzurum'da nakil bekleyen hasta için gönderildi. Diğer organlar ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Aileye böyle bir durumda karar verdiği için teşekkür ediyoruz. Organ bekleyen binlerce hastamız var. Nakil bekleyen hastalarımıza umut oldu" dedi.

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Motosikletiyle kaza yapmıştı... Hayatını kaybeden Ali’nin organları bağışlandı
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