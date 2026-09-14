Motosikletle gelip iş yerini fotoğrafladılar: Saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı!

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Piyer Loti Caddesi'nde gece saat 03.15 sıralarında motosikletle gelen kişilerin bir iş yerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti. Şüphe üzerine durdurulan motosikletteki Y.A. (22) ve B.Y. (23) gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Y.A.'nın cep telefonunda iş yerine ait fotoğraflar bulunduğu tespit edildi.