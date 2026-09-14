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Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:00

Motosikletle gelip iş yerini fotoğrafladılar: Saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı!

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde bir iş yerinin fotoğraflarını çeken motosikletli şüpheliler, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Şüphelilerden birinin telefonunda daha önce kurşunlanan iş yerinin fotoğrafları çıkarken, şahıslardan biri tutuklandı.

İHA Yaşam
Motosikletle gelip iş yerini fotoğrafladılar: Saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı!
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Piyer Loti Caddesi'nde gece saat 03.15 sıralarında motosikletle gelen kişilerin bir iş yerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti. Şüphe üzerine durdurulan motosikletteki Y.A. (22) ve B.Y. (23) gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Y.A.'nın cep telefonunda iş yerine ait fotoğraflar bulunduğu tespit edildi.

Y.A.'nın Küçükçekmece ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'tehdit ve 6136 SKM' suçlarından adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE #FATİH

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Motosikletle gelip iş yerini fotoğrafladılar: Saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı!
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