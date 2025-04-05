Motosikletle traktör çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çaydurt bölgesindeki Yuva köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy istikametinde seyreden Görkem G. yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Yusuf Özdemir yolda savruldu. Kazanın ardından kimliği bilinmeyen traktör sürücüsü, traktörüyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Yoldan geçen başka sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Görkem G., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Yusuf Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kayıplara karışan traktör sürücüsünü bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.