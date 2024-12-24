Motosikletli çetelere seri baskın… 40 çete üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Daltonlar" başta olmak üzere karıştıkları suçlarda motosiklet kullanan silahlı çetelere yönelik seri operasyonlar düzenledi. 47 çete üyesi gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve suçta kullanılan bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. 40 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın canına ve malına tehdit oluşturan bu çetelere yönelik verdiğimiz mücadele İstanbul'umuzun sokaklarında tek bir çete üyesi dahi kalmayana dek aynı kararlılık ve azimle hız kesmeden devam edecektir" ifadelerine yer verildi.