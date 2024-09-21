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Giriş Tarihi: 21.9.2024 17:45 Son Güncelleme: 21.9.2024 18:59

Motosikletli saldırganlar kaldırımdaki şahısa kurşun yağdırdı

İstanbul Şişli'de kaldırımda beklediği sırada motosikletten açılan ateşle silahlı saldırıya uğrayan A.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletli saldırganlar kaldırımdaki şahısa kurşun yağdırdı

İstanbul Şişli Teşvikiye Caddesi'nde gece saatlerinde kaldırımda bekleyen A.K. isimli bir kişiye, yoldan geçen ve plakası belirlenemeyen kasklı motosikletli şüphelilerce ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

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Motosikletli saldırganlar kaldırımdaki şahısa kurşun yağdırdı
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