Motosiklette ABS Nasıl Çalışır? Motosiklette ABS Ne Zaman Devreye Girer?

Motosiklette ABS konusu bir motosiklet alırken ya da kullanırken bilinmesi gereken en önemli şeyler arasında yer alır. Mühendisliği çok başarılı olan ve çok nizami bir işleyişle çalışan ABS sistemi bazı parçalar aracılığıyla çalışır ve sürücünün güvenliğinde kritik rol oynar. Fren sistemiyle doğrudan ilgili olan ABS her motosiklette çok benzer şekillerde çalışır. Peki ya ABS nasıl çalışır, ne zaman devreye girer ve abs olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Motosikletlerin en önemli parçalarından biri olan ABS (Anti-Lock Braking System), bir fren teknolojisi olarak insan hayatını güvence altına alan en önemli teknolojilerden bir tanesidir.
Tekerlekleri kilitleyerek olası kazaları önleyen ABS sistemi çalışma prensibi olarak da oldukça ilgi çekicidir. Ani fren yapıldığında sürücünün kontrolünü sağlaması ve manevra kabiliyetini kaybetmemesi için tasarlanan sistemi basitçe anlatmak gerekirse aşağıdaki gibi bir tablo çizilebilir.
Toparlamak gerekirse, ABS motosikletin frenleme işlemini düzenlediği esnada sürücünün de kontrolünü korumasına yardım ederek can güvenliğini korur. Kaygan zeminlerde ve acil durumlarda motosiklet için ABS teknolojisi çok kritik bir öneme sahiptir ve şoförler için hayati önem taşır.
Yukarıda da belirtildiği gibi ABS sistemi sürücünün can güvenliğini arttırmak ve motosikleti hareket kabiliyetini ortadan kaldırmadan sürebilmeyi olanaklı hale getirmek için tasarlanmıştır. Eğer sürücü ani frenleme yapar ya da kaygan yüzeyde yolculuk ederse ABS sistemi devreye girer.
Tekerlekleri devamlı olarak izleyen ve onlardan sensörler sayesinde sinyal alan kontrol merkezi, yüksek hızda frenleme ve yol yüzeyi değişiklikleri durumlarında çok hızlı bir şekilde sistemi uyararak uygun basınçta frenlemenin yapılmasını sağlar.
Acil durumlarda da devreye girmekte başarılı olan ABS sistemi bir yükseklikten kaçmak ya da manevra yapmak gerektiğinde çalışır. Bu gibi durumlarda sert fren yapan sürücünün ABS sistemi sayesinde tekerlekleri kitlenmez ve motosikletteki sürücü hakimiyetini koruyabilir.
Motosikletlerin ABS sistemine sahip olup olmadığı kullanım kılavuzlarında yazmaktadır. Eğer kılavuz elde yoksa motosikletin web sitesinden teknik özelliklerine bakılarak motosiklette ABS olup olmadığı tespit edilebilir.
Tüm bu durumlara ek olarak motosikletlerin bazılarında kontrol panosunda ABS olup olmadığı yer almaktadır. Motosikletin kontrol paneline dikkatlice bakılarak ABS ya da Anti-Lock gibi simgeler ya da yazılar var mı kontrol edilmelidir. Ayrıca tekerleklerin üzerine de sensörlerin olup olmadığını anlamak için bakılabilir.
Son aşama olarak eğer tüm bu adımlar kesin bir sonuç vermediyse satıcı ile konuşularak motosiklette ABS sistemi olup olmadığı birinci ağızdan öğrenilebilir.