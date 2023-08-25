Motosiklette ABS Nasıl Çalışır? Motosiklette ABS Ne Zaman Devreye Girer?

Motosiklette ABS konusu bir motosiklet alırken ya da kullanırken bilinmesi gereken en önemli şeyler arasında yer alır. Mühendisliği çok başarılı olan ve çok nizami bir işleyişle çalışan ABS sistemi bazı parçalar aracılığıyla çalışır ve sürücünün güvenliğinde kritik rol oynar. Fren sistemiyle doğrudan ilgili olan ABS her motosiklette çok benzer şekillerde çalışır. Peki ya ABS nasıl çalışır, ne zaman devreye girer ve abs olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Motosiklette ABS Nasıl Çalışır?

Motosikletlerin en önemli parçalarından biri olan ABS (Anti-Lock Braking System), bir fren teknolojisi olarak insan hayatını güvence altına alan en önemli teknolojilerden bir tanesidir.

Tekerlekleri kilitleyerek olası kazaları önleyen ABS sistemi çalışma prensibi olarak da oldukça ilgi çekicidir. Ani fren yapıldığında sürücünün kontrolünü sağlaması ve manevra kabiliyetini kaybetmemesi için tasarlanan sistemi basitçe anlatmak gerekirse aşağıdaki gibi bir tablo çizilebilir.

Tekerleklerde ya da aksların üstünde yer alan hız sensörleri tekerleklerin ne kadar hızlı döndüğünü hesap eder ve ani bir durumla karşılaşıldığında sistemi uyarır.

ABS sistemi bir beyne sahiptir ve buna kontrol ünitesi adı verilir. Hız sensörlerinin yolladığı verileri hiç durmadan işleyerek tekerleklerin kitlenmesi gereken durumlarda sistemi çalıştırır.

Her bir tekeri kontrol edilen motosiklet şoför ani ve sert bir fren yaptığı anda ABS sistemini devreye sokar.

Fren ani bir şekilde devreye girerse sürücünün hayatını tehlikeye atabileceğinden dolayı frenin basıncı düzenlenerek uygulamaya konur. Tekerlek kilitlenme eğimi gösterdiğinde ABS fren basıncını o an azaltır ya da yükseltir. Bu denli hızlı gerçekleştirilen basınç düzenlemesi tekerleklerin dönmeye devam etmesini ve motosikletin kontrolünün kaybolmamasını sağlar.

Tekerleklerin kilitlenme riski ortadan kalkana dek ABS frenleme yapmaya devam eder. Bunun sonucunda şoför yolun yüzeyine uygun olarak fren yapabilir ve manevra kabiliyetini kaybetmez.

Toparlamak gerekirse, ABS motosikletin frenleme işlemini düzenlediği esnada sürücünün de kontrolünü korumasına yardım ederek can güvenliğini korur. Kaygan zeminlerde ve acil durumlarda motosiklet için ABS teknolojisi çok kritik bir öneme sahiptir ve şoförler için hayati önem taşır.

Motosiklette ABS Ne Zaman Devreye Girer?

Yukarıda da belirtildiği gibi ABS sistemi sürücünün can güvenliğini arttırmak ve motosikleti hareket kabiliyetini ortadan kaldırmadan sürebilmeyi olanaklı hale getirmek için tasarlanmıştır. Eğer sürücü ani frenleme yapar ya da kaygan yüzeyde yolculuk ederse ABS sistemi devreye girer.

Tekerlekleri devamlı olarak izleyen ve onlardan sensörler sayesinde sinyal alan kontrol merkezi, yüksek hızda frenleme ve yol yüzeyi değişiklikleri durumlarında çok hızlı bir şekilde sistemi uyararak uygun basınçta frenlemenin yapılmasını sağlar.

Acil durumlarda da devreye girmekte başarılı olan ABS sistemi bir yükseklikten kaçmak ya da manevra yapmak gerektiğinde çalışır. Bu gibi durumlarda sert fren yapan sürücünün ABS sistemi sayesinde tekerlekleri kitlenmez ve motosikletteki sürücü hakimiyetini koruyabilir.

Motosiklet ABS Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Motosikletlerin ABS sistemine sahip olup olmadığı kullanım kılavuzlarında yazmaktadır. Eğer kılavuz elde yoksa motosikletin web sitesinden teknik özelliklerine bakılarak motosiklette ABS olup olmadığı tespit edilebilir.

Tüm bu durumlara ek olarak motosikletlerin bazılarında kontrol panosunda ABS olup olmadığı yer almaktadır. Motosikletin kontrol paneline dikkatlice bakılarak ABS ya da Anti-Lock gibi simgeler ya da yazılar var mı kontrol edilmelidir. Ayrıca tekerleklerin üzerine de sensörlerin olup olmadığını anlamak için bakılabilir.

Son aşama olarak eğer tüm bu adımlar kesin bir sonuç vermediyse satıcı ile konuşularak motosiklette ABS sistemi olup olmadığı birinci ağızdan öğrenilebilir.