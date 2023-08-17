Motosiklette Neden Redline Var? Motosiklette Redline Çizgisi Üstüne Çıkınca Ne Olur?

Motosiklet sürücüleri için bu taşıtların maksimum motor devrini bilmek önem arz eder. Çünkü maksimum motor devri aşıldığı zaman motosikletin farklı parçalarının zarar görmesi söz konusu olur. Bu konuyla ilişkili bir kavram olan redline da halk arasında devir kesici olarak bilinir. Dolayısıyla motosiklette neden redline var, redline çizgisi üstüne çıkınca ne olur gibi sorulara motor elemanlarından yola çıkılarak yanıt verilmelidir.

Motosiklette Neden Redline Var?

Motosikletlerde yer alan redline ışığının ne işe yaradığı ve ne anlama geldiği sıklıkla araştırılır. Redline adı verilen bu sistemin halk arasında devir kesici olarak da isimlendirildiği söylenebilir. Devir kesicinin önemi ise motorun diğer parçalara zarar vermeyecek şekilde çalışabileceği maksimum motor devrini göstermesidir. Dolayısıyla redline, içten yanmalı motorların diğer motor elemanlarına zarar vermeden çalışmasının mümkün olduğu en yüksek devri ortaya çıkarır. Bununla birlikte redline sayesinde motorun sağlıklı olarak çalışabildiği en yüksek devrin üstünde kullanılması önlenir. Redline olarak bilinen devir kesicinin bu işlemi elektronik veya mekanik yollarla gerçekleştirdiği söylenebilir.

Motosiklette Redline Çizgisi Üstüne Çıkınca Ne Olur?

Bir motosiklette mevcut olan redline çizgisinin maksimum motor devrini gösterdiği düşünüldüğü zaman devir kesicinin göz ardı edilmesi sağlıklı bir alışkanlık değildir. Çünkü devir kesicinin gösterdiği maksimum hız sayesinde motorun diğer parçalara zarar vermesi engellenir. Dolayısıyla bir uyarıcı niteliğinde olan redline çizgisinin üstüne çıkıldığı takdirde motosiklette bileşen arızalarının ortaya çıkması olağandır. Buna ek olarak bir motosikletin redline çizgisinin üstüne çıkılmasa bile sürekli olarak yüksek devirde kullanılması önerilmez. Nitekim bu alışkanlığa bağlı olarak motosiklet parçalarının kullanım ömrü kısalabilir. Redline yani devir kesici çizgisinin üstüne çıkıldığında ise motor elemanlarının tehlikeye atılması söz konusudur.