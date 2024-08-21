Haberler Yaşam Haberleri MSB açıkladı! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler: 8 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 21.8.2024 11:49 Son Güncelleme: 21.8.2024 11:54

MSB açıkladı! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler: 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

MSB açıkladı! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edildiler: 8 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

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MSB açıkladı! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler: 8 terörist etkisiz
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