MSB 1113 işçi alımı başvuruları: 2025 Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında 1.113 sürekli işçi alımı için başvuruları başlattı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla ilgili ilan metni yayımlanırken, adayların merak ettiği başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve başvuru süreci de netlik kazandı. Peki, MSB 1.113 sürekli işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MSB işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...
Başvurular 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak ve adaylar ilan edilen kontenjanlara göre başvurularını gerçekleştirecek.
MSB işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, sistemde yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek için başvuru yapabilecek.
MSB 1.113 sürekli işçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde gerçekleştirilecek.
Alımlar iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayansçı gibi birçok meslekte yapılacak.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.