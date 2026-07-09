MSB kokpit görüntülerini paylaştı: Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşıladığı anlara damga vurmuştu!

36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtilerek, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil; disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir" ifadeleri kullandı.

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