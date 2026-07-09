Haberler Yaşam Haberleri MSB kokpit görüntülerini paylaştı: Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşıladığı anlara damga vurmuştu!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 22:49 Son Güncelleme: 9.07.2026 22:59

MSB kokpit görüntülerini paylaştı: Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşıladığı anlara damga vurmuştu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandığı anda, Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

DHA Yaşam
MSB kokpit görüntülerini paylaştı: Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşıladığı anlara damga vurmuştu!
  • ABONE OL

MSB, tarafından 'İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu' notuyla Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmalarına yer verildi.

MSB gurur dolu anları paylaştı!

36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtilerek, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil; disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir" ifadeleri kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #DONALD TRUMP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB kokpit görüntülerini paylaştı: Başkan Erdoğan’ın Trump’ı karşıladığı anlara damga vurmuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA