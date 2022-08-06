MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? PERTEM 2022 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihleri ve kontenjanları

3. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.