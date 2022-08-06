MSÜ kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? PERTEM 2022 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihleri ve kontenjanları

2022 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları için merakla beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''MSÜ kayıtları ne zaman başlıyor, kontenjanlar belli oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 PERTEM MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihleri ve kontenjanları…
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden adayların erişimine açıldı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır" denildi.
Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarını e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilecek.
MSB PERTEM'in resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Değerli Adaylarımız;
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 12-21 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 21 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 12-23 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 23 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,
a. Aday Çağrı İşlemleri 22-30 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 30 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 22 Eylül-04 Ekim 2022 (son kayıt tarihi 04 Ekim 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
4. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.
7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylar, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;
* Aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü telefon ile arayarak aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını bildirmeyen,
* Yerleşmeye hak kazandığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".
Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (12-21 Eylül 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (21 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (22-30 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (30 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
10. Tüm Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları (Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ilave Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı) katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
11. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.
12. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.
13. YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 230,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için YKS Temel Yeterlilik Testi puanı ortaöğretim puanları eklenmemiş ham puan türünde 150,00 taban puan olarak belirlenmiştir.
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14. Kayıt için ilgili okula gelecek olan adaylarımızın varsa, her okul için istenen belgelerin yanında hastanelerden aldıkları Sağlık Kurul Raporu Sonucunu gösteren Sağlık Raporu/Ön Bilgilendirme Raporunu getirmeleri gerekmektedir.