MSÜ TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 MSÜ TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılına ait MSÜ tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ tercih kılavuzuyla netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıl, 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan'da başlamış ve 10 Mayıs'ta sona ermişti. Bu durumda, 2025 yılı için MSÜ tercih sürecinin nisan ayında başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kesinleşecektir.