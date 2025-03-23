MSÜ TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR: 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart'ta açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarının ardından tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. MSÜ tercih tarihleri ve Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları araştırılmaya başlandı. MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı ve tercihler nasıl yapılacak?
2025 MSÜ TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 yılına ait MSÜ tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ tercih kılavuzuyla netlik kazanacak.
Geçtiğimiz yıl, 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan'da başlamış ve 10 Mayıs'ta sona ermişti. Bu durumda, 2025 yılı için MSÜ tercih sürecinin nisan ayında başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kesinleşecektir.
MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2025 yılına ait Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kontenjanları henüz kesinleşmiş değil. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'na yönelik kontenjanlar, tercih kılavuzunda yayımlandığında toplam alım yapılacak öğrenci sayısı netleşmiş olacak. Bu bilgiler, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kesinlik kazanacaktır.
MSÜ KAÇ PUANLA ALIM YAPIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının kazanılma puanı, sınavın zorluk seviyesine ve başvurulan bölüme göre farklılık gösterebilmektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık programların puanları, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre değişim göstermektedir. Adaylar, bir önceki yıl (2024) sınav sonuçlarını referans alarak, genel bir değerlendirme yapabilirler.