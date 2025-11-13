Muazzez Abacı 78. doğum gününde hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirmişti. Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi! Abacı, tedavi gördüğü hastanede, 78'inci yaş gününde hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında, "Bu akşam (dün) vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.Abacı'nın vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Abacı için taziye mesajları yayınladı. Ajda Pekkan, Ata Demirer, Ayşegül Aldinç, Cenk Eren, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy, İpek Açar, Tuğba Özerk, Aslı Hünel, Seda Sayan, Sinan Akçıl, Gökhan Tepe, Deniz Seki ve daha bir çok sanatçı Abacı için üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptı. Abacı'nın cenazesinin prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye'ye gönderileceği ve hafta sonu düzenlenecek törenden sonra defnedileceği öğrenildi.Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. 1966'da Ankara Radyosu'na girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"yi çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. 1990 yılında yayınladığı "Vurgun" adlı albümüyle satış rekorları kırdı. Sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanına değer görüldü.