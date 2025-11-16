Muazzez Abacı için AKM’de tören! Bakan Ersoy: Kültürümüzün en kıymetli miraslarından biriydi

Bakan Ersoy, "Doğum gününde hayata veda eden kıymetli sanatçımızın adı gibi, bugün hicran dolu bir gün… Ama biliyoruz ki O'nun sesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşamaya devam edecek. Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum." sözlerine yer verdi.