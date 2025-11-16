Haberler Yaşam Haberleri Muazzez Abacı için AKM'de tören! Bakan Ersoy: Kültürümüzün en kıymetli miraslarından biriydi
Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1998’de aldığı Devlet Sanatçısı unvanının ötesinde, her kuşağın kalbine dokunarak Halkın Sanatçısı oldu. Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Türk sanat müziğimizin efsane sesi Muazzez Abacı'yı sonsuzluğa uğurladık." dedi.

"HER KUŞAĞIN KALBİNE DOKUNARAK HALKIN SANATÇISI OLDU"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Abacı, güçlü yorumu, zarafeti ve gönüllere işleyen sesiyle sadece bir sanatçı değil; kültürümüzün en kıymetli miraslarından biriydi. 1998'de aldığı Devlet Sanatçısı unvanının ötesinde, her kuşağın kalbine dokunarak Halkın Sanatçısı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Doğum gününde hayata veda eden kıymetli sanatçımızın adı gibi, bugün hicran dolu bir gün… Ama biliyoruz ki O'nun sesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşamaya devam edecek. Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum." sözlerine yer verdi.

