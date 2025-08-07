Mucize çocuk Aleyna hedefine ulaştı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hastanede temizlik personeli olarak çalışan Hüseyin Kurt ve eşinin 27 yıl önce dünyaya gelen oğulları, yarık dudaklı olarak doğdu. Uzun süren tedavilerin ardından yapılan ameliyatla dudağı düzelen ancak verilen ilaçlar nedeniyle gelişim geriliği oluşan çocuğun ardından yeniden çocuk yapmaya karar veren çifte, doktorlar hamilelik sürecinde "Bu çocuğunuzun da engelli olma ihtimali yüksek, aldırın" dedi. Bu teklifi kabul etmeyen çiftin dünyaya gelen kızları Aleyna ise sağlıklı doğdu. Ailesinin, 3 yaşındayken çok zeki olduğunu öğrendiği Aleyna Nur, daha ilk okula başlamadan Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrendi. İlkokulu da birinci olarak bitirdi. Başka bir okulda da tam burslu olarak okudu. Aleyna Nur, geçen ay yapılan LGS sınavında da 500 tam puan aldı. Tercihini ise İstanbul'daki Kabataş Lisesi'nden yana kullandı.SABAH'a konuşan baba Hüseyin Kurt, "En büyük hayali Galatasaray Lisesi'ne girmekti. Okulunun pansiyonunun olması da bu kararında etkili oldu. Tam puan alınca, hayali gerçekleşeceği için sevindik. Ancak okulunda başka bir öğrenciye yüksek not verilince Aleyna geride kaldı. O nedenle ilk tercihi değil de Kabataş Lisesi geldi. Yapacak bir şey yok. Kızımın orada da başarılarını sürdüreceğine inanıyorum. Tek sorunumuz pansiyon veya yurt. İnşallah bunu da çözeriz" diye konuştu. Kurt, Aleyna'nın kardeşinin de çok başarılı olduğunu sözlerine ekledi.