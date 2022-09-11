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Giriş Tarihi: 12.9.2022

‘Mucize doktor’ 6 ay sonra görev başına döndü

‘Mucize doktor’ 6 ay sonra görev başına döndü
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini anlayıp kendi hastanesinin aciline süren ve meslektaşlarının müthiş çabasıyla hayata döndürülen doktor Güngör Sitar, 6 ay sonra tekrar mesleğinin başında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Güngör Sitar(41), 25 Mart'ta kendi aracıyla çalıştığı hastanenin ek binasındaki mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp hemen Acil Servis'e gitmişti. Araçtan inip birkaç adım attıktan sonra yere yığılan Dr. Sitar, 2 saati bulan kalp masajı ile yaşama döndürüldü. Sitar, geçirdiği ağır kanamalar ve büyük bir bypass operasyonuna rağmen bir buçuk aylık tedavisinden zaferle çıktı. Sitar, yaşadığı bu korkunç tecrübeden 6 ay sonra sapasağlam mesleğinin başına dönebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Sitar şimdi, onu hayata döndüren doktorlar ve aynı zamanda mesai arkadaşlarıyla kendi yattığı serviste hasta bakıyor. Dr. Sitar, "Çok ağır ve komplikasyonlu bir süreç yaşadım. Bu kadar ağır komplikasyonları yaşamış, hayatını neredeyse kaybetmiş bir hekim olarak böyle bir süreçten minimal hasarla kurtuldum. Çizginin ötesine gidip geldim. Çok şükür mesleğime dönebildim. Bu benim için büyük mutluluk" dedi. DHA

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‘Mucize doktor’ 6 ay sonra görev başına döndü
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