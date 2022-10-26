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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Mucize kız Ayda ders başında

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan mucizevi şekilde 91 saat sonra kurtulan ve simge haline gelen 5.5 yaşındaki Ayda Gezgin anaokuluna başlamıştı. Ağabeyi Atakan (10) ile birlikte aynı okula giden Ayda rakamları öğrenmeye başladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mucize kız Ayda ders başında

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti.



5.5 yaşındaki Ayda ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı. Ayda'nın 10 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, sağlığına kavuşmuştu.



Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan ve depremin simgesi haline gelen Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmamış, zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog görevlendirmişti.

SAKIZ ÇİĞNİYOR VE ÖDEVİNİ YAPIYOR
Ağabeyi Atakan (10) ile birlikte aynı okula giden Ayda'nın rakamları öğrenmeye başladı. Minik Ayda ödevini yaparken babası tarafından videoya alındı. Sevimliliğiyle dikkat çeken Ayda görüntüde bir yandan sakız çiğnerken, bir yanda da dersini yaparken görülüyor. Videoada, 2 rakamını yazan Ayda'ya babası Uğur Gezgin nasıl yazması konusunda uyarılarda bulunuyor, ödevini yapmasına yardımı oluyor.



SABAH'a konuşan baba Uğur Gezgin, "Ayda anaokuluna gidiyor. Rakamları öğrenmeye başladı. Ben de anı olarak ödevini yaparken Ayda'yı videoya aldım. Ayda seneye inşallah ilkokul birinci sınıfa başlayacak. Okulu ve arkadaşlarını çok seviyor" diye konuştu.

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Mucize kız Ayda ders başında
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