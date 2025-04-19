Müdür yardımcısı üzerinden yapılan algı operasyonu fiyaskoya döndü! O fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı!

Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyunda 'proje okul' adıyla da bilinen 'Özel Proje ve Program Uygulayan Okullar' için öğretmen atamalarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu ve yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını ifade etti. Tekin, görev süresi uzatılmayan öğretmen sayısının ise 6 bin olduğunu açıkladı. Bunun üzerine bazı okullarda 'sürenin uzatılmaması' gerekçe gösterilerek eylemler düzenlendi. Önceki gün de Ankara Çankaya'daki Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Ç.'nin elinde 'tüfek' olduğu iddia edilen fotoğrafı yeni çekilmiş gibi sosyal medyada yayınlandı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, okul müdür yardımcısı ile ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlerdeki görüntü 2022 yılında okulda yapılan bir tiyatro gösterisinde kullanılmak üzere öğrenciler tarafından getirilen oyuncakla çekildi. Fotoğraf bahse konu müdür yardımcısı tarafından kişisel sosyal medya hesabında üç yıl önce paylaşıldı.

Böylelikle öğretmenin, öğrencileri proje okullarına yönelik yaptıkları eylemler nedeniyle tehdit etmesine ilişkin söylemlerin gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi. Yine de Hüseyin Ç. ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.