Öldürülen avukatın eşi konuştu: Müebbet istiyoruz

Otopsi işleminin ardından Bakırtaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Bakırtaş'ın cübbesi tabutunun üzerine serildi. Gözyaşları içerisinde feryat eden eşi Günsenin Bakırtaş "Eşim avukat, kızım doktor. Her iki meslekte çok ulvi, her iki meslekte çok değerli. Ülkenin çok iyi yetişmiş insanları bunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Her ikisini de katletmek gerçekten çok kötü bir şey. Hem insanlık adına kötü hem aileler adına kötü. İkisini de katletmek çok kötü bir şey. Davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Sadece bir avukat değil, oğlum ve kızım da avukat. Çok sayıda avukat bu davayı takip edeceğiz. Sonuna kadar ceza alması için mücadele edeceğiz. Müebbet almasını istiyoruz" diye konuştu.