Öldürülen avukatın eşi konuştu: Müebbet istiyoruz

"5 YIL ÖNCE OLAN BİR DAVANIN SONUCU BU"

Bakırtaş "Eşim tehdit alıp almadığına ilişkin açıklamaları evde yapan birisi değildi. İşle ilgili olanlar işte kalırdı. Tehdit alıp almadığı konusunda herhangi bir bilgi vermiyordu. En son ne zaman görüştüklerini bilmiyoruz. Tehdit edip etmediğini de açıkçası ben bilmiyorum. Bir başkası biliyor mu bilmiyorum ama ben bilmiyorum. Bu kişi uzun yıllardır avukatlığını yaptığı kişinin karşı tarafı. Daha önce tanıdığı bir müvekkil ama 5 yıl önce olan bir davanın sonucu bu. Yeni bir davanın sonucu değil. Hapisteymiş, çıktıktan sonra maalesef böyle bir katliam yaptı" dedi.

İŞTE KATİLİN İFADESİ

Emniyetteki ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını belirten Abdullah T, maktul Öznur Tufan'ı 2000 yılından itibaren tanıdığını anlattı. Öznur Tufan ve onun akrabası Burak Ocak ile aralarında dükkanlarını açtıkları tarihten itibaren tartışmalar çıktığını belirten Abdullah T, o tarihlerde bir tartışma sırasında darbedildiğini ifade etti. Bunun üzerine silahla Burak Ocak'ı yaraladığı için 8,5 yıl hapis cezası aldığını ve 4 yıl 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını aktaran Abdullah T, cezaevindeyken evini satıp vergi borcunu ödediğini ve Ocak'ın hastane masraflarını karşıladığını öne sürdü.