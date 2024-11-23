Müezzine ve cemaate “buraya kimseyi sokmayacağım” diyerek saldırmıştı: Tutuklandı!





TUTUKLANDI

Kameralara saniye saniye yansıyan kovalamaca sırasında şahıs ile cami cemaati birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazı vatandaşlar elinde sopa ve çekçek ile kovalamacayı sürdürmüştü. Uzun süren kovalamaca esnasında cemaatten kaçamayacağını anlayan şahıs, ihbar üzerine sirenlerini çalarak olay yerine gelen polis aracını durdurup kendisini arka koltuğa atarak linç edilmekten kurtulmuştu. Yaşanan olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakola götürülen şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu öğrenildi.