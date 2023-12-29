Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı tutuklandı

Oto tamircisi 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, 13 Aralık'ta kayboldu. 24 Aralık günü akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulunan Mustafa Hakkulu, Yüksekören köyü Narlıören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İTİRAF ETTİ

Bu arada Mustafa Hakkulu'nun en son görülen arkadaşı İsa Dumlu, cesedin bulunduğu günden bir gün sonra katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda cinayeti itiraf etmişti. Programda polis tarafından gözaltına alınan Hakkulu'nu eşiyle beraber olmak istemesi için öldürdüğünü ileri sürmüştü.

CEZAEVİNE KONULDU

Cinayetin işlendiği Kozan'a getirilen Dumlu sorgusunda kendisine Yüksel Ürün'ün yardımcı olduğunu söylemesi üzerine bu kişi ile birlikte eşi Bengül G. gözaltına alındı. Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen Dumlu ile Ürün tutuklanırken, Bengül G. ise serbest bırakıldı.