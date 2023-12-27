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Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:54 Son Güncelleme: 27.12.2023 14:00

Müge Anlı’da cinayeti itiraf eden zanlı öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı vermiş

Adana'da kayıp olarak aranırken, tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Mustafa Hakkulu (33) cinayetini, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf eden İsa Dumlu’nun (27), sosyal medya hesabından, öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra cinayetin işlendiği Kozan ilçesine getirilen Dumlu’nun sorgusu sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Müge Anlı’da cinayeti itiraf eden zanlı öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı vermiş

Oto tamircisi 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, 13 Aralık'ta kayboldu. 24 Aralık günü akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulunan Mustafa Hakkulu, Yüksekören köyü Narlıören Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Bu arada Mustafa Hakkulu'nun en son görülen arkadaşı İsa Dumlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda cinayeti itiraf etmişti. Programda polis tarafından gözaltına alınan Hakkulu'nu eşiyle beraber olmak istemesi için öldürdüğünü ileri sürmüştü. Gözaltında sorgusu süren İsa Dumlu'nun, öldürdüğü Hakkulu için, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Dumlu'nun paylaşımında Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına, "Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış" gibi yorumlar yaptı.

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Müge Anlı’da cinayeti itiraf eden zanlı öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı vermiş
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