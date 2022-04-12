Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu: Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, makul Güldane Biçer ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011'de evli oldukları ve sanığın kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürme planı yaptığı ifade edildi. İddianamede Osman Biçer'in Büyükçekmece'de bulunan tarlalara giderek gömülecek yeri araştırdığına, sanığın mutfaktaki ekmek bıçağını aldığı ve "iş bakma" bahanesiyle eşini yanında götürdüğü aktarıldı. İddianamede Osman Biçer'in eşini daha önce keşif yaptığı yere götürerek bıçakla öldürdüğü ardından maktulün akrabaları ile kendi akrabalarına haber vererek ulaşamadığını söylediği eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını anlattığı ifade edildi. Kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü tespit edildi. İddianamede Güldane Biçer' 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği anlatıldı. Sanık Osman Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede, sanığın kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü söylediği kaydedildi. Osman Biçer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırması talep edilmişti.

KARAR ONANDI

Bakırköy 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Osman Biçer takdiri indirim uygulanarak "Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırmıştı. İstinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin sanığa uyguladığı takdiri indirimi doğru bularak cezayı onadı.