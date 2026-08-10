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Giriş Tarihi: 10.08.2026 10:29 Son Güncelleme: 10.08.2026 11:14

Müge Anlı’da herkes onu konuşmuştu: Nazmiye Tutaner yıllar sonra ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nevrigül Alan cinayetiyle gündeme gelen Nazmiye Tutaner, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bir dönem saçı, tarzı ve açıklamalarıyla Türkiye’nin konuştuğu isimlerden biri olan Tutaner’in evlendiği ortaya çıktı. İşte Nazmiye Tutaner’in yıllar sonraki görüntüsü…

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Müge Anlı’da herkes onu konuşmuştu: Nazmiye Tutaner yıllar sonra ortaya çıktı!
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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllar içinde birbirinden çarpıcı olaylara ev sahipliği yaptı. Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili günlerce konuşulan olayda adı öne çıkan isimlerden biri de Nazmiye Tutaner olmuştu. Tutaner, programdaki açıklamaları kadar saçı, tarzı ve dikkat çeken görüntüsüyle de sosyal medyanın gündemine oturmuştu. O dönem programdan ekrana yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Türkiye uzun süre Nazmiye Tutaner'i konuşmuştu.

NAZMİYE TUTANER EVLENDİ

Bir dönem ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Nazmiye Tutaner'in evlendiği ortaya çıktı. Tutaner'in evlilik haberi ise kendi paylaşımıyla değil, kayınvalidesinin sosyal medya paylaşımıyla duyuldu.

SAÇI VE TARZIYLA OLAY OLMUŞTU

Nevrigül Alan cinayetiyle ilgili gelişmelerin konuşulduğu dönemde Nazmiye Tutaner, yaptığı açıklamaların yanı sıra saç stili ve sıra dışı tarzıyla da sosyal medyanın diline düşmüştü. Program görüntüleri üzerinden çok sayıda yorum yapılırken, Tutaner'in adı günlerce sosyal medya gündeminden düşmemişti.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ATV #MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

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Müge Anlı’da herkes onu konuşmuştu: Nazmiye Tutaner yıllar sonra ortaya çıktı!
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