Müge Anlı’da herkes onu konuşmuştu: Nazmiye Tutaner yıllar sonra ortaya çıktı!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllar içinde birbirinden çarpıcı olaylara ev sahipliği yaptı. Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili günlerce konuşulan olayda adı öne çıkan isimlerden biri de Nazmiye Tutaner olmuştu. Tutaner, programdaki açıklamaları kadar saçı, tarzı ve dikkat çeken görüntüsüyle de sosyal medyanın gündemine oturmuştu. O dönem programdan ekrana yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Türkiye uzun süre Nazmiye Tutaner'i konuşmuştu.