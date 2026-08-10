Müge Anlı’da herkes onu konuşmuştu: Nazmiye Tutaner yıllar sonra ortaya çıktı!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yıllar içinde birbirinden çarpıcı olaylara ev sahipliği yaptı. Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili günlerce konuşulan olayda adı öne çıkan isimlerden biri de Nazmiye Tutaner olmuştu. Tutaner, programdaki açıklamaları kadar saçı, tarzı ve dikkat çeken görüntüsüyle de sosyal medyanın gündemine oturmuştu. O dönem programdan ekrana yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Türkiye uzun süre Nazmiye Tutaner'i konuşmuştu.
NAZMİYE TUTANER EVLENDİ
Bir dönem ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Nazmiye Tutaner'in evlendiği ortaya çıktı. Tutaner'in evlilik haberi ise kendi paylaşımıyla değil, kayınvalidesinin sosyal medya paylaşımıyla duyuldu.
SAÇI VE TARZIYLA OLAY OLMUŞTU
Nevrigül Alan cinayetiyle ilgili gelişmelerin konuşulduğu dönemde Nazmiye Tutaner, yaptığı açıklamaların yanı sıra saç stili ve sıra dışı tarzıyla da sosyal medyanın diline düşmüştü. Program görüntüleri üzerinden çok sayıda yorum yapılırken, Tutaner'in adı günlerce sosyal medya gündeminden düşmemişti.