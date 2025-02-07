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Giriş Tarihi: 7.2.2025 14:33 Son Güncelleme: 7.2.2025 15:41

Muğla Adliyesi'nde kan bağışı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay iş birliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Yoğun katılımın olduğu kan bağışına emniyet de destek verdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla Adliyesi’nde kan bağışı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay iş birliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Adliye bahçesindeki etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, İl Emniyet Müdürü Alican Bolat, Baro Başkanı Levent Akgün, hakim ve savcılar, adliye ve emniyet personeli katıldı.

Başsavcı Dönmez, "Kan bağışının hayat kurtardığı bilinci ile hareket etmeliyiz. Yılda bir veya iki kez yapılacak olan bağış birçok insana yaşam umudu olabilir. Stoklardaki düşüşü önlemek için düzenli kan bağışında bulunmak hayat kurtarır. Üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

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Muğla Adliyesi'nde kan bağışı
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