Muğla ve Alanya’da alevlerle mücadele: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!

BİRÇOK İLDEN EKİP SEVK EDİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

42 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopter müdahale edildi. Yangına müdahale gece boyunca karadan sürdürüldü. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla havadan müdahale de başladı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 42 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü.