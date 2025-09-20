Muğla ve Alanya’da alevlerle mücadele: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!

Alanya ilçesi Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde, yerleşim yerlerinin de etkilendiği orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının etkisi önceye nazaran azalırken, ekipler alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve bölge muhtarlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Özdemir, yetkililerden de bilgi aldı. Yangının çıktığı saat itibarıyla 25 itfaiye aracı ve 75 personelle yangına müdahale ettiklerini belirten Özdemir, "Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi ekiplerimizle sahadayız. Kolay bir süreç değil. Zor anları atlattık. 2 bölgede yangın devam ediyor.
200 HEKTARLIK ALAN YANDI
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yaklaşık olarak 200 hektarlık alanın yandığı yönünde ön bilgilerinin olduğunu söyleyerek, "Başkan Vekilimize desteği için teşekkür ederiz. Tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmasıyla söndürme çalışmaları sürüyor. 10 helikopter ve 2 uçakla söndürme soğutma çalışmaları devam ediyor. Bizi sevindiren tek şey can kaybımız yok. Allah bu günleri bir daha göstermesin" diye konuştu.
YENİ YANGINLAR ÇIKTI
Bölgede yer yer şiddetlenen rüzgar nedeniyle dün saat 21.00 sıralarında bu kez Yaylakonak Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle saat 00.30 civarında Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın tehdidi nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin bir bölümünde yer alan 20 ev boşaltıldı. Mahalledeki 7 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden çıkarıldı. Dumandan etkilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki alevler komşu mahalle olan Kocaoğlanlı'ya da sıçradı. Gün doğumuyla, bölgedeki alevlere hava müdahalesi başladı.
Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Yangın rüzgarın etkisiyle Şıhlar Mahallesi'ne doğru yöneldi. Belirli müdahalelerle belirli bir noktaya gelmesi engellendi. 7 vatandaşımız jandarmamızın ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı yok. Yangın yolu atlayarak Gözüküçüklü-Kocaoğlanlı istikametine doğru alevlenmeye başladı. Rüzgar etkisini yitirirse yayılmayacağını umut ediyoruz" dedi.
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'ndeki kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.
218 EV BOŞALTILDI 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.
BİRÇOK İLDEN EKİP SEVK EDİLDİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.
42 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopter müdahale edildi. Yangına müdahale gece boyunca karadan sürdürüldü. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla havadan müdahale de başladı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 42 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü.
AKSU İLÇESİNDEN DE ALEVLER YÜKSELDİ
Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü bir başka nokta ise Antalya'nın Alanya ve Aksu İlçeleriydi. Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını yerleşim bölgelerine kadar ilerledi. İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahalleleri tahliye edilirken yangına 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale edildi.
YANGIN ŞIHLAR MAHALLESİNE SIÇRADI
Alanya'da gece saatlerinde Ali efendi ve Kargıcak mahallelerindeki yangının kontrol altına alınma çabaları sürerken, Rüzgarın taşıdığı közler nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yeni bir yangın odağı oluştu. Mahalleden gelen ilk görüntüler, alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine tehlikeli derecede yaklaştığını gözler önüne serdi. Bölge halkı ve ekipler, gece boyunca alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun bir çaba sarf etti.
SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVA DESTEĞİ GELDİ
Sabah saat 06:00 sularında havanın aydınlanmasıyla birlikte, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar yeniden havalanarak çalışmalara başladı. Hava araçları, özellikle Şıhlar Mahallesi'ndeki yeni yangın cephesine ve karadan ulaşımın zor olduğu sarp arazilere odaklanarak art arda sorti yapıyor. Havadan yapılan yoğun su bombardımanı, karadaki ekiplerin alevlerin önünü kesme çabalarına büyük destek sağlıyor.
24 SAATTE 21 YANGIN
Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Havanın sıcaklığı, kuruluğu ve üzerine yer yer saatte 90 kilometreyi bulan kuzey, kuzeybatı yönlü fırtınanın varlığı nedeniyle Antalya bölgesinde orman yangını tehlikesi olduğu uyarısı vardı. Nitekim dün öğleden sonra ilk ihbarlar gelmeye başladı. İlki Korkuteli'den, ardından Aksu'dan geldi ki Aksu oldukça sıkıntılı bir yangındı. Ardından diğer yangınlar devam etti. Alanya'da Aliefendi Mahallesi'ndeki yangın, dün akşam 23.00 sıralarında başladı. Toplam 10 orman yangını, 11 zirai yangını toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. Ve bu 21 yangının biri hariç Alanya Aliefendi mahallesinde olan yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık. Bir kısmını da söndürdük" dedi.
Aksu İlçesi'ndeki başlayan yangın ise Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapıldı. Alevlere arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale edilirken yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumköy'de akşam saatlerinde başlayan yangının dar bir alanda çıktığını, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlem alındığını söyledi.
BAKAN YUMAKLI'DAN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti: "Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."