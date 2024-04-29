Muğla’da 8’i çocuk 63 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.10'da Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı.
8'İ ÇOCUK 63 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 8'i çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı.
Yine aynı tarihte saat 10.40'ta, Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında bulunan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.